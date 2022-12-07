В Запорожье начали уголовное расследование из-за обстрела

14:21 07 декабря Киев, Украина

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Об этом 7 декабря сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, в ночь на 7 декабря военнослужащие страны-агрессора нанесли два ракетных удара по Запорожскому району. Под обстрелом оказался жилищный сектор сел Куприяновка и Новотаврическое.

"Ранены три человека, среди которых 15-летняя девушка. В результате попадания ракет разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт местных жителей. Также из-за обстрелов выведены из строя системы газо-, водо- и электроснабжения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.