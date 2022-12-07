В Запорожье начали уголовное расследование из-за обстрела

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом 7 декабря сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в ночь на 7 декабря военнослужащие страны-агрессора нанесли два ракетных удара по Запорожскому району. Под обстрелом оказался жилищный сектор сел Куприяновка и Новотаврическое.
Об этом 7 декабря сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в ночь на 7 декабря военнослужащие страны-агрессора нанесли два ракетных удара по Запорожскому району. Под обстрелом оказался жилищный сектор сел Куприяновка и Новотаврическое.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
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