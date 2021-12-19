В Запорожье мужчина под воздействием наркотических веществ нанес телесные повреждения полицейскому при исполнении (ФОТО)

В Запорожье 14 ноября в полицию позвонила женщина 57-лет. В своём обращении она просила защиты у правоохранителей от разбушевавшегося сына-наркомана, который избивал ее. На указанный адрес были направлены патруль полиции и группа взаимодействия по домашнему насилию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Женщина впустила в квартиру правоохранителей и провела в комнату, где находился ее 32-летний сын. Он под воздействием сильных психотропных наркотиков громко разговаривал сам с собой.

Полиция провела поверхностный осмотр и обнаружила в комнате мужчины зип-пакет с кристаллическим белым веществом. Невменяемый мужчина сразу же набросился на сотрудника полиции и начал его избивать.

Мобильная группа пыталась удержать сопротивленца, но последнему удалось вырваться и выпрыгнуть с балкона четвертого этажа.