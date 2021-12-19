В Запорожье мужчина под воздействием наркотических веществ нанес телесные повреждения полицейскому при исполнении (ФОТО)

В Запорожье 14 ноября в полицию позвонила женщина 57-лет. В своём обращении она просила защиты у правоохранителей от разбушевавшегося сына-наркомана, который избивал ее. На указанный адрес были направлены патруль полиции и группа взаимодействия по домашнему насилию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.
Женщина впустила в квартиру правоохранителей и провела в комнату, где находился ее 32-летний сын. Он под воздействием сильных психотропных наркотиков громко разговаривал сам с собой.
Полиция провела поверхностный осмотр и обнаружила в комнате мужчины зип-пакет с кристаллическим белым веществом. Невменяемый мужчина сразу же набросился на сотрудника полиции и начал его избивать.
Мобильная группа пыталась удержать сопротивленца, но последнему удалось вырваться и выпрыгнуть с балкона четвертого этажа.
На улице почти невредимого беглеца смог задержать наряд подкрепления с помощью наручников и доставить его в больницу для оказания медицинской помощи.
Работники следственно-оперативной группы по адресу проживания задержанного задокументировали находку в зип-пакете и изъяли ее для проведения необходимой экспертизы, также правоохранители зафиксировали факт нанесённых телесных увечий работнику полиции. Последнего направили на медицинский осмотр.
Полиция открыла уголовное дело по ч.2 ст.345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Фигуранту дела может грозить пять лет лишения свободы.
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