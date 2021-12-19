В Запорожье медики требовали деньги за бесплатные операции

18:46 01 Апрель Киев, Украина

Бесплатные в соответствии с законодательством операции, запорожские медики оценивали до полумиллиона гривен. Цена операции зависела от так называемого "пакета услуг".

Об этом сообщает СБУ в четверг, 1 апреля.



Сотрудники СБУ задокументировали факты вымогательства несколькими должностными лицами городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи денег с инвалидов 1-й и 2-й групп за проведение нейрохирургических операций.



Злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника.

"Размер взяток зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца. Стоимость медицинских "услуг" участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен", - сказано в сообщении.

При этом для легализации незаконной деятельности злоумышленники получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие больницы.



Теперь правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов сделки задержан в собственном кабинете.



Открыто уголовное производство по статье о принятии, предложении, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.