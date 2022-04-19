В Запорожье легковушка врезалась в маршрутку - 13 пострадавших. ФОТО

В спальном микрорайоне Запорожья легковой автомобиль, в котором находился водитель и двое пассажиров на перекрестке врезался в маршрутное такси с десятью пассажирами в салоне.
Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что в результате ДТП водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей.
Полиция открыла уголовное дело.
Полиция открыла уголовное дело.
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