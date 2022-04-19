В Запорожье легковушка врезалась в маршрутку - 13 пострадавших. ФОТО

14:39 20 июля Киев, Украина

В спальном микрорайоне Запорожья легковой автомобиль, в котором находился водитель и двое пассажиров на перекрестке врезался в маршрутное такси с десятью пассажирами в салоне.

Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter. В момент столкновения в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля – двое", - говорится в сообщении.