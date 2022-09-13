В Запорожье горел склад вторсырья, пожар тушили более 2 часов

Вчера ночью 12 сентября, в Запорожье произошел масштабный пожар, дым от которого был виден из разных районов города.
Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 12 сентября в 22:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по улице Зейской Заводского района.
Так, на открытой территории горело фасованное в брикеты вторичное сырье (пластиковые бутылки). Сложность гашения заключалась в том, что в районе выезда отсутствуют водоисточники, поэтому подача воды осуществлялась путем подвоза пожарными автоцистернами.
Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 12 сентября в 22:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по улице Зейской Заводского района.
Так, на открытой территории горело фасованное в брикеты вторичное сырье (пластиковые бутылки). Сложность гашения заключалась в том, что в районе выезда отсутствуют водоисточники, поэтому подача воды осуществлялась путем подвоза пожарными автоцистернами.
Кроме этого из-за большого количества горючих материалов огонь быстро распространился по сырью, что повлекло за собой интенсивное выделение тепла.
Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1000 квадратных метров и не допустить его распространения на расположенные рядом здания.
В 01:29 спасатели полностью ликвидировали возгорание, а также провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. На месте происшествия работали 55 человек личного состава и 13 единиц техники.
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