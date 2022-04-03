В Запорожье горел склад частного предприятия, в пожаре пострадали 3 человека

11:07 06 июля Киев, Украина

В складском помещении, одного из частный предприятий Запорожья, произошел пожар , в результате чего травмировались трое работников объекта.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"5 июля в 11:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия на проспекте Моторостроителей в Шевченковском районе. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на первом этаже двухэтажного складского здания горит тара с растворителем и краской на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Во время пожара пострадали трое работников предприятия. По информации областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,среди пострадавших - мужчины 41 и 48 лет и женщина 43 лет.

"Мужчина 41 года получил ожоги лица, верхних конечностей 8% I-II ст., ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения. Мужчина 48 лет получил термические ожоги верхних конечностей и лица, глаз I-II ст. Женщина получила термические ожоги верхних конечностей I ст. Пострадавшие госпитализированы", - отметили медики.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Причина пожара устанавливается. От ГУ ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 35 человек личного состава.