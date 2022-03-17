В Запорожье двое людей попали в реанимацию с ботулизмом

Мужчина и женщина попали в реанимацию после употребления в пищу вяленой рыбы, которая была куплена в одном из магазинов города Запорожья.
Об этом сообщает Запорожский областной центр Минздрава.
Отмечается, что больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.
Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.
Медики напомнили, что ботулизм - острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, содержащих микробный токсин - ботулинум, и приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменений в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушение зрения, глотания, моторики кишечника.
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