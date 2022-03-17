В Запорожье двое людей попали в реанимацию с ботулизмом

11:59 18 июня Киев, Украина

Мужчина и женщина попали в реанимацию после употребления в пищу вяленой рыбы , которая была куплена в одном из магазинов города Запорожья .

Об этом сообщает Запорожский областной центр Минздрава.



Отмечается, что больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.



Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.

Медики напомнили, что ботулизм - острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, содержащих микробный токсин - ботулинум, и приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменений в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушение зрения, глотания, моторики кишечника.