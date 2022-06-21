В Запорожье боевика "ДНР" приговорили к 15 годам заключения за государственную измену

К пятнадцати годам лишения свободы приговорен боевик так называемой «днр», воевавший на стороне российских оккупантов, сообщает Запорожская областная военная администрация.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Следователи СБУ установили, что житель Донецкой области добровольно приобщился к незаконному вооруженному формированию "Республиканская гвардия" так называемой "ДНР" . С начала российской агрессии он выполнял приказы руководителей военного командования оккупационных войск рф. Стрелец участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Запорожской областей.
Следователи СБУ установили, что житель Донецкой области добровольно приобщился к незаконному вооруженному формированию "Республиканская гвардия" так называемой "ДНР" . С начала российской агрессии он выполнял приказы руководителей военного командования оккупационных войск рф. Стрелец участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Запорожской областей.
Суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании) Уголовного кодекса Украины.
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