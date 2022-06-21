В Запорожье боевика "ДНР" приговорили к 15 годам заключения за государственную измену

16:24 21 июня Киев, Украина

К пятнадцати годам лишения свободы приговорен боевик так называемой «днр», воевавший на стороне российских оккупантов, сообщает Запорожская областная военная администрация.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



Следователи СБУ установили, что житель Донецкой области добровольно приобщился к незаконному вооруженному формированию "Республиканская гвардия" так называемой "ДНР" . С начала российской агрессии он выполнял приказы руководителей военного командования оккупационных войск рф. Стрелец участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Запорожской областей.

"Именно на запорожском направлении его военная карьера позорно закончилась. В результате боевого столкновения, его вооруженное формирование было фактически уничтожено бойцами ВСУ, а сам "горе-оккупант" 5 дней бродил по полям и лесополосам Запорожского края и наконец был взят в плен", - говорится в сообщении ЗОВА.