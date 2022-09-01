В Запорожье боевик "ДНР" получил 15 лет тюрьмы за госизмену 

В Запорожье боевика так называемой ДНР приговорили к 15 годам лишения свободы. Он воевал против Украины в качестве гранатометчика, а позже командира отделения стрелкового полка 70-й армии рф. В 2022 году боевик был захвачен в плен на южном фронте.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Прокуроры доказали, что в 2015 году житель села Старомлиновка, находясь на временно оккупированной территории Донбасса, вступил в ряды так называемой “народной милиции “ДНР” и стал гранатометчиком взвода отдельной мотострелковой бригады.
В конце февраля 2022 года он был назначен командиром отделения стрелкового полка 70 армии рф. Мужчина активно участвовал в боевых действиях против ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей.
В прокуратуре отметили, что осужденный выполнял преступные приказы командиров российских войск, дежурил на блокпостах, проверял автомобили, документы, личные вещи и наличие "националистических" татуировок.
А в июне 2022 боевика взяли в плен и задержали украинские военные.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене и участия в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Прокуроры доказали, что в 2015 году житель села Старомлиновка, находясь на временно оккупированной территории Донбасса, вступил в ряды так называемой “народной милиции “ДНР” и стал гранатометчиком взвода отдельной мотострелковой бригады.
В конце февраля 2022 года он был назначен командиром отделения стрелкового полка 70 армии рф. Мужчина активно участвовал в боевых действиях против ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей.
В прокуратуре отметили, что осужденный выполнял преступные приказы командиров российских войск, дежурил на блокпостах, проверял автомобили, документы, личные вещи и наличие "националистических" татуировок.
А в июне 2022 боевика взяли в плен и задержали украинские военные.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене и участия в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
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