В Запорожье бездомный, во время распития алкоголя, кулаками укротил свою подругу

В Коммунаровском районе Запорожья сотрудниками полиции был задержан мужчина без определенного места жительства, который в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес телесные травмы женщине.
О том, что в больницу попала 35-летняя женщина с многочисленными телесными повреждениями правоохранителям сообщили медики больницы.
Следователи полиции Коммунарского отделения установили, что во время употребления алкогольных напитков возле гаражей по улице Космической, у потерпевшей со знакомым возник словесный конфликт, в ходе которого он начал ее бить. После чего с места происшествия скрылся.
Прохожие вызвали скорую помощь.
"Принятыми мерами розыска правоохранители установили, что преступление совершил мужчина 1987 года без определенного места жительства. Он задержан недалеко от места преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", — отметили в полиции.
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О том, что в больницу попала 35-летняя женщина с многочисленными телесными повреждениями правоохранителям сообщили медики больницы.
Следователи полиции Коммунарского отделения установили, что во время употребления алкогольных напитков возле гаражей по улице Космической, у потерпевшей со знакомым возник словесный конфликт, в ходе которого он начал ее бить. После чего с места происшествия скрылся.
Прохожие вызвали скорую помощь.
"Принятыми мерами розыска правоохранители установили, что преступление совершил мужчина 1987 года без определенного места жительства. Он задержан недалеко от места преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", — отметили в полиции.
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