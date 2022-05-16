В Запорожье арестованы подозреваемые в ограблении ювелирной компании

По информации пресс-службы полиции Запорожской области, задержаны и находятся под стражей двое подозреваемых в ограблении крупной ювелирной компании. Два месяца назад преступники вынесли из сейфа крупную сумму денег в гривнах, евро и долларах. Третий подозреваемый объявлен в розыск.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах) УК Украины.
Оперативники заподозрили в краже сотрудников магазина. Так, выяснилось, что 47-летний охранник, уроженец Донецкой области, трудоустроился по поддельным документам под вымышленным именем.
Его настоящее имя было установлено. Подозреваемого объявили в розыск.
Менее, чем через двое суток, разыскиваемого остановили сотрудники пограничной службы при попытке пересечь пропускной пункт в Луганской области.
Правоохранители нашли часть похищенных денег в автомобиле Шевроле, который злоумышленник только купил и хотел выехать на территорию Российской Федерации.
Остаток денежных средств он спрятал во дворе дома своих родителей в Донецкой области. Он положил купюры в полиэтиленовые пакеты и закопал. Большую часть похищенной наличности удалось вернуть.
Подозреваемого задержали, и он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что устроился охранником по протекции старого друга. Он подобрал коды к сейфам, а в день совершения преступления примерно на час выключил электроснабжение и сигнализацию.
Выяснилось, что к преступлению причастны также работавшие на руководящих должностях службы охраны ювелирной компании 49-летний и 54-летний мужчины.
В автомобиле 49-летнего злоумышленника изъяты ювелирные изделия, а по месту жительства - более 20 тысяч евро. Также у него нашли гранату РГД-5. По факту незаконного обращения с оружием открыто еще одно уголовное производство.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Тем временем в Киеве иностранцы обокрали квартиру сотрудника МВД.
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