В Запорожье, 26 ноября, произошло ДТП: спасатели вырезали женщину из машины

Стало известно, что по улице Стефанова Шевченковского района в Запорожье произошло столкновение двух автомобилей «Фольксваген» и «Ланос». Есть информация, что пострадали люди, в том числе и ребенок.

Об этом сообщают местные СМИ Запорожской области. Факт аварии представители ГУ ГСЧС Украины в городе Запорожье подтвердили, но на это время официальной информации не поступало.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 07:30 в районе Уральских казарм, как выезжать с моста на улицу Стефанова в Шевченковском районе.

Водитель автомобиля «Фольксваген» протаранил легковушку «Ланос». Пострадала женщина, автотранспорта «Ланос», ее зажало в машине.

На месте работали спасательные бригады ГСЧС Запорожской области: чтобы деблокировать водителя «Ланос», были использованы специальные инструменты. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В другом автомобиле, «Фольксваген», участники ДТП смогли выйти самостоятельно, но ребенок, который находился в салоне, был также отправлен в больницу медиками.

На месте дорожной аварии были задействованы работники спасательной службы, следственный отдел полиции и медицинская экстренная помощь Запорожской области.

Спасатели смыли с проезжей части топливо, чтобы открыть дорогу для движения транспорта.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возникновения ДТП.