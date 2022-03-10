В Закарпатской области дети устроили погром на кладбище

14:25 18 октября Киев, Украина

В последнее время участились погромы на кладбищах. Причем совершаются они не с какой-то определенной целью, а просто от безделья. Самое ужасное, что часто это преступление совершают даже не подростки, которые ведут себя агрессивно, а малолетние дети.

Так, в Мукачевском районе на Закарпатье трое малолетних ребят повредили четыре надгробных памятников и на 17 памятниках повредили вазы для цветов. С ними работают ювенальные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"Полицейские установили группу лиц, которые проникли на территорию кладбища и повредили надгробные памятники и стелы. К преступлению, как выяснилось, причастны жители села Баркасово", - говорится в сообщении.

Установлено, что на четырех надмогильных памятниках повалены стелы, на которых нанесены надписи умерших, а также на семнадцати надгробных памятниках повреждены вазы для цветов.

"По факту преступления следователи полиции открыли уголовное производство по статье 297 Уголовного кодекса Украины, то есть надругательство над могилами", - сообщили в полиции.

Отмечается, что к надругательству над могилами причастны трое малолетних жителей района, в возрасте от 9 до 13 лет. Сейчас с ними и их родителями работают следователи и ювенальные полицейские, которые установят мотивы малолетних злоумышленников.

Ранее в Винницкой области подросток повредил 15 надгробных плит на двух кладбищах.

В Харьковской области дети устроили погром на кладбище.