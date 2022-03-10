В Закарпатской области дети устроили погром на кладбище

В последнее время участились погромы на кладбищах. Причем совершаются они не с какой-то определенной целью, а просто от безделья. Самое ужасное, что часто это преступление совершают даже не подростки, которые ведут себя агрессивно, а малолетние дети.
Так, в Мукачевском районе на Закарпатье трое малолетних ребят повредили четыре надгробных памятников и на 17 памятниках повредили вазы для цветов. С ними работают ювенальные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.
Установлено, что на четырех надмогильных памятниках повалены стелы, на которых нанесены надписи умерших, а также на семнадцати надгробных памятниках повреждены вазы для цветов.
Отмечается, что к надругательству над могилами причастны трое малолетних жителей района, в возрасте от 9 до 13 лет. Сейчас с ними и их родителями работают следователи и ювенальные полицейские, которые установят мотивы малолетних злоумышленников.
Ранее в Винницкой области подросток повредил 15 надгробных плит на двух кладбищах.
В Харьковской области дети устроили погром на кладбище.
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