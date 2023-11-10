В Закарпатье швейная фабрика выполняла заказы для россиян

18:58 10 ноября Киев, Украина

В Закарпатье на базе одного из швейных предприятий региона было обнаружено подпольное производство зимней спортивной одежды для нацсборной россии по лыжному спорту. Фабрика начала выполнять заказы российской компании, поставляющей спецодежду для спортивных команд страны-агрессора с начала 2023 года.





Об этом сообщает пресс-служба СБУ

По данным следствия, в течение этого периода подпольная мастерская изготовила и поставила в рф более 40 оптовых партий зимних курток для русских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на ней марлевым скотчем русскую символику.



Чтобы скрыть нелегальные поставки, их «маршрут» проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики.



Им оказался иностранец, который непосредственно занимался заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывал переправку готовой продукции в рф.



Для обеспечения производственного процесса в швейном цехе он привлек руководительницу этого предприятия. Выполнением российского

«заказа» занималось не более 5 швей, отбираемых среди «доверенных» лиц.

Также швеи дополнительно проходили «инструктаж» по неразглашению факта сотрудничества в пользу страны-агрессора среди окружающих, знакомых и родственников.



В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.



Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.