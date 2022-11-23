В захваченном Мариуполе продолжается "гражданская оккупация"

В Мариуполе продолжается замещение украинского населения россиянами в рамках "гражданской оккупации". Об этом 23 ноября сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По данным Андрющенко, на сегодня в Мариуполе находятся около 30 тысяч гражданских оккупантов и ожидается их увеличение до 50 тысяч до конца года, что составляет почти половину всех мариупольцев в городе.
Кроме того, оккупационные власти начали принудительное изъятие "бесхозных" квартир для расселения военных.
Кроме того, оккупационные власти начали принудительное изъятие "бесхозных" квартир для расселения военных.
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