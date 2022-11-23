В захваченном Мариуполе продолжается "гражданская оккупация"

16:49 23 ноября Киев, Украина

В Мариуполе продолжается замещение украинского населения россиянами в рамках "гражданской оккупации". Об этом 23 ноября сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из-за нехватки жилья оккупационная администрация через свои коммунальные службы стала обращаться к мариупольцам о предоставлении аренды россиянам. Вместо того, чтобы заниматься переселением людей из руин, занимаются комфортом гражданских оккупантов", - подчеркнул он.

По данным Андрющенко, на сегодня в Мариуполе находятся около 30 тысяч гражданских оккупантов и ожидается их увеличение до 50 тысяч до конца года, что составляет почти половину всех мариупольцев в городе.



Кроме того, оккупационные власти начали принудительное изъятие "бесхозных" квартир для расселения военных.