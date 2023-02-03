В захваченном Энергодаре взорвался автомобиль коллаборанта

09:21 03 февраля Киев, Украина





Об этом сообщает коллаборант, представитель оккупационной "администрации" Владимир Рогов в Telegram. Утром 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, оккупационные власти назвали это "терактом".Об этом сообщает коллаборант, представитель оккупационной "администрации" Владимир Рогов в Telegram.

"Около 07:50 в городе энергетиков прозвучал громкий взрыв (...). Что стало причиной взрыва в Энергодаре? Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек. На месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур",- говорится в сообщении.

Кому принадлежал автомобиль, пока не сообщается.



По словам Рогова, "сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", а также была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом со взорванным авто.



Пожар уже потушили. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.



По сообщению местных ТГ каналов, машина принадлежала коллаборанту из полиции Евгению Кузьмину.