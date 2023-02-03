В захваченном Энергодаре взорвался автомобиль коллаборанта

Утром 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль, оккупационные власти назвали это "терактом".
Об этом сообщает коллаборант, представитель оккупационной "администрации" Владимир Рогов в Telegram.
Об этом сообщает коллаборант, представитель оккупационной "администрации" Владимир Рогов в Telegram.
Кому принадлежал автомобиль, пока не сообщается.
По словам Рогова, "сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", а также была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом со взорванным авто.
Пожар уже потушили. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.
По сообщению местных ТГ каналов, машина принадлежала коллаборанту из полиции Евгению Кузьмину.
По словам Рогова, "сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа", а также была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом со взорванным авто.
Пожар уже потушили. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва.
По сообщению местных ТГ каналов, машина принадлежала коллаборанту из полиции Евгению Кузьмину.
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