В заблокированном российскими захватчиками Мариуполе находятся 86 граждан Турции – советник городского головы

17:41 11 Март Киев, Украина

В Мариуполе, который с начала войны находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, находятся не менее 86 граждан Турции.



Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.



Скрываются от российских обстрелов граждане Турции, в том числе 34 ребенка в мечети. Мариупольская мечеть в честь султана Сулеймана Пышного и Роксолани и одноименного исламского культурного центра торжественно открыли в городе в октябре 2007-го в присутствии почетных гостей из Турции.



По словам главы местной мусульманской религиозной общины и администратора мечети Эльхама Рустамова, в Мариуполе проживают около 4 тысяч мусульман.

“В настоящее время российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города без перерыва с 6 часов утра. Направление обстрела, в том числе по строительству мечети”, – рассказав Андрющенко.

В своем сообщении в фейсбуке советник городского головы также задался вопросом, "знает ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что в эти минуты Путин может уничтожить 86 его сограждан?".

"Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись лишь гарантией бессодержательных переговоров РФ и Украины? Друзья-журналисты, а помогите передать такой запрос СМИ Турции. Может ли Ердоган и граждане Турции просто не в курсе? И может, в конце концов, как-то вместе начнем спасать наших граждан?” – добавив Андрющенко.

Турция является членом НАТО и выступала против российской агрессии в отношении Украины, поставляет нашей стране дроны, однако так и не присоединилась к международным санкциям в отношении России.



Турция также выступает посредником между Украиной и Россией: 10 марта в Анталии состоялись переговоры главы украинского МИДа Дмитрия Кулеби с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры результата не дали.

"Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - отметил Кулеба после встречи.

Мариуполь уже две недели находится в русской блокаде. В городе критическая ситуация с продуктами, водой, теплом и лекарствами. Недавно там организовали первую братскую могилу на 32 человека, ведь из-за постоянных обстрелов нет возможности хоронить людей другим образом. Местные медиа сообщают, что такая могила "уже не одна" и "люди сами будут хоронить своих близких где только можно, за пределами кладбищ".



Считать точное количество погибших в результате российских обстрелов в Мариуполе сейчас невозможно, ведь многие до сих пор находятся под завалами домов. Ранее Андрющенко говорил, что, по предварительному подсчету, число погибших составило 1207 человек, большинство из которых невозможно идентифицировать. Каждый день обстрелы и осадки Мариуполь, по его словам, теряет не менее 150 горожан.



Россия постоянно срывает эвакуацию с Мариуполя и не дает туда доставлять гуманитарные грузы.