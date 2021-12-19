В Вышгородском районе, 26 ноября, произошло столкновение ВАЗ и Sprinter: погиб 72-летний мужчина

Сегодня утром, 26 ноября, в Киевской области в районе села Новые Петровцы произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и Sprinter, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

На месте ДТП работники полиции предварительно установили, что авария произошла в 07:00. Оба транспортных средства двигались в одном направлении из Киева в сторону села Новые Петровцы. Водитель "Mercedes-Benz Sprinter" 1970 года рождения, в разрешенном месте делал поворот налево, в это же время, 72-летний водитель "ВАЗ 21063", продолжая движение, не заметил автомобиль, который остановился для поворота и совершил с ним столкновение.

Пассажир и водитель ВАЗ, при столкновении, получили телесные повреждения и медиками были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Водитель ВАЗ не выжил в аварии, он скончался в больнице.

Другой участник ДТП, 51-летний водитель Sprinter, не пострадал.

Сейчас сотрудники следственного отдела и патрульная полиция Вышгородского районного управления полиции работают на аварийном участке, где произошло ДТП.

Как только будут выяснены все обстоятельства аварии, будет предоставлена правовая квалификация данному происшествию.