В Вышгородском районе, 26 ноября, произошло столкновение ВАЗ и Sprinter: погиб 72-летний мужчина

Сегодня утром, 26 ноября, в Киевской области в районе села Новые Петровцы произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и Sprinter, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
На месте ДТП работники полиции предварительно установили, что авария произошла в 07:00. Оба транспортных средства двигались в одном направлении из Киева в сторону села Новые Петровцы. Водитель "Mercedes-Benz Sprinter" 1970 года рождения, в разрешенном месте делал поворот налево, в это же время, 72-летний водитель "ВАЗ 21063", продолжая движение, не заметил автомобиль, который остановился для поворота и совершил с ним столкновение.
Пассажир и водитель ВАЗ, при столкновении, получили телесные повреждения и медиками были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Водитель ВАЗ не выжил в аварии, он скончался в больнице.
Другой участник ДТП, 51-летний водитель Sprinter, не пострадал.
Сейчас сотрудники следственного отдела и патрульная полиция Вышгородского районного управления полиции работают на аварийном участке, где произошло ДТП.
Как только будут выяснены все обстоятельства аварии, будет предоставлена правовая квалификация данному происшествию.
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