В ВСУ подготовились к ведению боя в условиях ночи

18:39 02 Февраль Киев, Украина

В Вооруженных силах Украины подготовили по меньшей мере 25 вертолетов для ведения боевых действий днем и ночью.

Об этом на брифинге сообщил советник командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины Иван Гаврилюк.



Для этого закуплено около 70 комплектов защитных шлемов и очков ночного видения иностранного производства.



Речь идет о защитных шлемах HGU-56/P RWH и очках ночного видения F-4949.



Закупка позволила оборудовать около 25 вертолетов разных типов Воздушных Сил ВС Украины и Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.



Приборы ночного видения серии F4949 производятся американской компанией Harris и являются стандартными системами для обеспечения ночных полетов в воздушных силах США.



F4949 оснащается электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) третьего поколения, обеспечивающим высокое разрешение и усиление фотосигнала в ближней инфракрасной области спектра и исключительную надежность.