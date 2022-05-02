В ВРУ намерены контролировать расследование причин масштабных пожаров в Луганской области

Нарушенная природная экосистема Луганской области, 11 погибших граждан Украины и полная разруха в 32 населенных пунктах не могут остаться без контроля и внимания со стороны ВРУ, поэтому Рада создала временную следственную комиссию.
"За" проголосовали 258 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, основной целью создания ВСК - является осуществление парламентского контроля и проверка сведений относительно расследования причин возникновения пожаров в Луганской области в течение 2020 года, и действия/бездействия ответственных органов государственной власти и исполнительной власти Луганской области.
Напомним, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления дымом, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Также пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).
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