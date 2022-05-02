В ВРУ намерены контролировать расследование причин масштабных пожаров в Луганской области

14:36 02 декабря Киев, Украина

Нарушенная природная экосистема Луганской области, 11 погибших граждан Украины и полная разруха в 32 населенных пунктах не могут остаться без контроля и внимания со стороны ВРУ, поэтому Рада создала временную следственную комиссию.