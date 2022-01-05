В воспитательной колонии Кременчуга подросток совершил самоубийство

Вести кременчуга: На территории воспитательной колонии города Кременчуг произошло ЧП, несовершеннолетний осужденный покончил с собой.
Парня 2003 года рождения обнаружили повешенным в помещении клуба воспитательной колонии.
Известно, что несовершеннолетний отбывал наказание за умышленное убийство и разбой. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы.
Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства смерти подростка.
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