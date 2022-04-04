В воскресенье вечером кафиры обстреляли спальный район Харькова - 7 погибших. Фото

Российские оккупационные войска произвели обстрел жилых домов в Слободском районе города Харьков. Погибли семь человек и еще 34 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 4 апреля.
Указано, что обстрел произошел накануне около 18:00. Среди раненых – три ребенка. Повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).
Также сообщается, что накануне днем в Балаклее Изюмского района оккупанты обстреляли из автоматического оружия колонну автобусов для эвакуации мирного населения. Погиб один из водителей. В настоящее время устанавливаются сведения о пострадавших.
Указано, что обстрел произошел накануне около 18:00. Среди раненых – три ребенка. Повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).
Также сообщается, что накануне днем в Балаклее Изюмского района оккупанты обстреляли из автоматического оружия колонну автобусов для эвакуации мирного населения. Погиб один из водителей. В настоящее время устанавливаются сведения о пострадавших.
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