В Волынской области обвалился мост, пятеро рабочих госпитализированы

17:54 12 Март Киев, Украина

На трассе Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни в Волынской области произошел обвал моста через реку Луга, в результате чего пострадали пять человек.



Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук.



Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.



Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.



Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.



На месте происшествия работает полиция.