В Волынской области обвалился мост, пятеро рабочих госпитализированы

На трассе Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни в Волынской области произошел обвал моста через реку Луга, в результате чего пострадали пять человек.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук.
Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.
Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.
Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.
На месте происшествия работает полиция.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии