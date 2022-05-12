В воинской части рф произошел взрыв

10:16 12 мая Киев, Украина

Взрыв в Хабаровске ,есть погибшие в воинской часте.

Отмечается, что взрыв на территории воинской части. Как минимум один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.



Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.



Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".