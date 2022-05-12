В воинской части рф произошел взрыв

Взрыв в Хабаровске ,есть погибшие в воинской часте.
Отмечается, что взрыв на территории воинской части. Как минимум один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.
Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.
Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".
Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.
Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".
По всей России в последнее время горят стратегические объекты. На данный момент неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
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