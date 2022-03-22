В военном штабе сообщили о 15 обстрелах со стороны РФ и обезвреживании российского БПЛА

Российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные вынуждены были с целью самообороны открыть ответный огонь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 27 июня.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Гнутово сепаратисты дважды обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.
В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки трижды обстреливались позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новомихайловки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки – из стрелкового оружия.
Вблизи Новгородського враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.
Недалеко от Золотого-4 сепаратисты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Возле Широкино сепаратисты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра воскресенья зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи поселка Шумы – обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Гнутово сепаратисты дважды обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.
В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки трижды обстреливались позиции ВСУ из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новомихайловки незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки – из стрелкового оружия.
Вблизи Новгородського враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.
Недалеко от Золотого-4 сепаратисты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Возле Широкино сепаратисты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра воскресенья зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи поселка Шумы – обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
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