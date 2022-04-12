В Винницкой области перевернулась карета "скорой" помощи, есть пострадавшие

21:00 13 июля Киев, Украина

Автомобиль скорой помощи съехал в кювет и перевернулся, недалеко от пгт Михайловка на Виннитчине, пострадали водитель и двое медработников.

Водитель прошел освидетельствование – он трезв. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие, сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 13 июля.

Указано, что авария произошла около 15:00. За рулем скорой помощи находился 55-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Водителю грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
 