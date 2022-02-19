В Винницкой области ликвидирован подпольный завод по изготовлению фальсификата элитного алкоголя. Фото

В Винницком районе полиция прекратила производство фальсифицированного алкоголя, маркированного известными торговыми брендами.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Организовал противоправную деятельность 46-летний житель Винницкой области. К выполнению непосредственных функций по изготовлению, фасовке и транспортировке спиртного мужчина приобщил пятерых сообщников. Опасную продукцию дельцы производили в арендованных гаражах и продавали оптовыми партиями и в розницу на территории области. Во время проведения ряда обысков следователи изъяли более трех тонн спирта, готовый к продаже фальсификат, оборудование и материалы для производства контрафактного товара.
Разоблачили деятельность преступной группы оперативники управления уголовного розыска, работники управления превентивной деятельности и Отдела полиции No3 Винницкого районного управления полиции. Силовую поддержку проведения процессуальных действий обеспечивали бойцы роты полиции особого назначения.
По словам руководителя Отдела полиции No3 Винницкого районного управления полиции Игоря Чебана, во время обыска по месту жительства организатора следователи изъяли более 100 готовых к продаже тетрапаков с коньяком, спиртовую смесь, которую злоумышленники использовали в процессе производства суррогата, тару для фасовки, денежные средства, револьвер и патроны.
Алкогольную продукцию злоумышленники производили в арендованных гаражах в селе Зарванцы, там же хранили спирт, оборудование для разлива и упаковки суррогата. Из гаражей полицейские изъяли более 50 бочек и канистр со спиртом общим объемом в три тонны.
По оперативной информации, под видом алкогольной продукции известных брендов злоумышленники продавали на территории области опасный для жизни и здоровья людей суррогат.
Полиция расследует уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) , ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Организовал противоправную деятельность 46-летний житель Винницкой области. К выполнению непосредственных функций по изготовлению, фасовке и транспортировке спиртного мужчина приобщил пятерых сообщников. Опасную продукцию дельцы производили в арендованных гаражах и продавали оптовыми партиями и в розницу на территории области. Во время проведения ряда обысков следователи изъяли более трех тонн спирта, готовый к продаже фальсификат, оборудование и материалы для производства контрафактного товара.
Разоблачили деятельность преступной группы оперативники управления уголовного розыска, работники управления превентивной деятельности и Отдела полиции No3 Винницкого районного управления полиции. Силовую поддержку проведения процессуальных действий обеспечивали бойцы роты полиции особого назначения.
По словам руководителя Отдела полиции No3 Винницкого районного управления полиции Игоря Чебана, во время обыска по месту жительства организатора следователи изъяли более 100 готовых к продаже тетрапаков с коньяком, спиртовую смесь, которую злоумышленники использовали в процессе производства суррогата, тару для фасовки, денежные средства, револьвер и патроны.
Алкогольную продукцию злоумышленники производили в арендованных гаражах в селе Зарванцы, там же хранили спирт, оборудование для разлива и упаковки суррогата. Из гаражей полицейские изъяли более 50 бочек и канистр со спиртом общим объемом в три тонны.
По оперативной информации, под видом алкогольной продукции известных брендов злоумышленники продавали на территории области опасный для жизни и здоровья людей суррогат.
Полиция расследует уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) , ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
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