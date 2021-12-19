В Винницкой области, 27 ноября, в ДТП погибли люди, пятеро госпитализированы (ФОТО, ВИДЕО)

За прошедшие выходные в Винницкой области произошло ДТП на трассе «Винница – Могилев-Подольск», в котором столкнулись два автотранспорта: микроавтобус и легковой автомобиль.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
В субботу, 27 ноября, в 19:30 на автодороге «Винница – Могилев-Подольск», в районе села Симферополь, произошло столкновение пассажирского микроавтобуса MERCEDES SPRINTER с пассажирами в салоне и легкового автомобиля «ВАЗ 21114».
На месте аварии от полученных травм водитель ВАЗ и его 64-летняя пассажирка скончались на месте.
Водитель микроавтобуса MERCEDES, а также его семеро пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу, пятеро из них, в том числе и 9-летний мальчик госпитализированы.
Автомобили помещены на специальную площадку для содержания транспортных средств.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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