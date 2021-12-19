В Винницкой области, 27 ноября, в ДТП погибли люди, пятеро госпитализированы (ФОТО, ВИДЕО)

11:03 29 Ноябрь Киев, Украина

За прошедшие выходные в Винницкой области произошло ДТП на трассе «Винница – Могилев-Подольск», в котором столкнулись два автотранспорта: микроавтобус и легковой автомобиль.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В субботу, 27 ноября, в 19:30 на автодороге «Винница – Могилев-Подольск», в районе села Симферополь, произошло столкновение пассажирского микроавтобуса MERCEDES SPRINTER с пассажирами в салоне и легкового автомобиля «ВАЗ 21114».

 
Фото: В Винницкой области столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка ВАЗ: двое погибших и пятеро госпитализированных
 
 
На месте аварии работала следственная группа, которая предварительно установила, что 43-летний водитель ВАЗ двигался по дороге «Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский» в направлении областного центра, при совершении ним поворота на закруглённом участке, водитель допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом MERCEDES.
 
 
 

На месте аварии от полученных травм водитель ВАЗ и его 64-летняя пассажирка скончались на месте.

Водитель микроавтобуса MERCEDES, а также его семеро пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу, пятеро из них, в том числе и 9-летний мальчик госпитализированы.

Автомобили помещены на специальную площадку для содержания транспортных средств.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.