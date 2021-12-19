В Винницкой области, 27 ноября, в ДТП погибли люди, пятеро госпитализированы (ФОТО, ВИДЕО)

За прошедшие выходные в Винницкой области произошло ДТП на трассе «Винница – Могилев-Подольск», в котором столкнулись два автотранспорта: микроавтобус и легковой автомобиль.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В субботу, 27 ноября, в 19:30 на автодороге «Винница – Могилев-Подольск», в районе села Симферополь, произошло столкновение пассажирского микроавтобуса MERCEDES SPRINTER с пассажирами в салоне и легкового автомобиля «ВАЗ 21114».