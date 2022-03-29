В Виннице супружеская пара похитила собственного сотрудника и заточила его в подвал

15:28 03 ноября Киев, Украина

В Виннице семейная пара решила устроить самосуд над собственным сотрудником. Супруги выкрали пострадавшего, надели на голову мешок, угрожали и более суток держали в подвале, пока на место происшествия не прибыли правоохранительные органы.



Об этом, 3 ноября сообщил отдел коммуникации полиции в Винницкой области.



В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего с тем, что его супруга похитили неизвестные люди и незаконно удерживают.



По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, были подключены все оперативные возможности, которые позволили выйти на подозреваемых. Задержали злоумышленников бойцы спецподразделения КОРД в момент передвижения преступников на автомобиле в центре Винницы.



При осмотре автомобиля полицейскими был изъят мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.



Предварительным следствием установлено, что злоумышленники обвинили потерпевшего, который работал у них, в краже 12 тыс. гривен. Пострадавший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале.



По словам потерпевшего, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.