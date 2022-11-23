В Виннице обесточены водопроводные станции

18:13 23 ноября Киев, Украина

Винница осталась без воды из-за вражеского обстрела в среду, 23 ноября. Об этом сообщают местные паблики.

Значительная часть города также обесточена, более двух часов не работал электротранспорт.
В магазинах, которые работают с помощью генераторов, - огромные очереди за водой и продуктами.

Винницаоблводоканал сообщает, что канализационные насосные станции и очистные сооружения работают, водоснабжение также постепенно восстанавливается. 