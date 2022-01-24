В Виннице горели офисные помещения, погиб человек

В Виннице произошел масштабный пожар на территории офисных помещений по улице Бевза, погиб один человек.
Об этом в Фейсбуке сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Винницкой области.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.
Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения на складские помещения.
Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения на складские помещения.
В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.
К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
Причины пожара устанавливаются специалистами.
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