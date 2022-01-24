В Виннице горели офисные помещения, погиб человек

15:16 06 Май Киев, Украина

В Виннице произошел масштабный пожар на территории офисных помещений по улице Бевза, погиб один человек.

Об этом в Фейсбуке сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Винницкой области.

"6 мая в 12:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в официальных помещениях по ул. Бевза, 34 в областном центре. Площадь, охваченная огнем, составила около 1000 кв.м. По повышенному номеру вызова к месту чрезвычайного происшествия были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.



Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространялся по кровле сооружения на складские помещения.

В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Причины пожара устанавливаются специалистами.