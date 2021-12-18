В Виннице, 29 ноября, полиция обнаружила 15 нелегалов из Узбекистана (ВИДЕО)

На одной из строительных площадок города Винницы, 29 ноября, работники Управления миграционной полиции Винницкой области обнаружили 15 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны. За нарушение миграционного законодательства на иностранцев составили админпротоколы. Решается вопрос о принудительном возвращении граждан назад в Узбекистан.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
В полицию поступила информация, что на одной из строительных фирм в областном центре незаконно работают иностранные граждане. В ходе проверки этой информации на одном из строительств полицейские обнаружили 15 иностранцев, нарушивших разрешенный законодательством срок пребывания на территории страны.
Правонарушителей пригласили в Управление миграционной службы, где на них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 203 КУоАП (нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) и вынесли постановления о наложении административного взыскания в виде уплаты штрафа в размере 3060 гривен.
Решается вопрос о принудительном возвращении иностранных граждан в Узбекистан.
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