В Виннице, 29 ноября, полиция обнаружила 15 нелегалов из Узбекистана (ВИДЕО)

19:37 29 Ноябрь Киев, Украина

На одной из строительных площадок города Винницы , 29 ноября, работники Управления миграционной полиции Винницкой области обнаружили 15 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны. За нарушение миграционного законодательства на иностранцев составили админпротоколы. Решается вопрос о принудительном возвращении граждан назад в Узбекистан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В полицию поступила информация, что на одной из строительных фирм в областном центре незаконно работают иностранные граждане. В ходе проверки этой информации на одном из строительств полицейские обнаружили 15 иностранцев, нарушивших разрешенный законодательством срок пребывания на территории страны.