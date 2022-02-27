В вечернем Киеве мотоциклист на ходу стрелял в прохожих

14:47 04 Октябрь Киев, Украина

Опасного байкера задержала вчера киевская патрульная полиция. По данным полиции, опубликованным сегодня, 4 октября, в Facebook, на улице Казимира Малевича, что находится в Голосеевском районе Киева, вечером мотоциклист на полном ходу начал стрелять в направлении прохожих.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером. В полицию позвонили очевидцы, которые и дали ориентировку на транспортное средство.

Патрульные заметили похожий мотоцикл на улице Деловой и призвали водителя остановиться.

"Водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе человек действительно имел предмет, похожий на оружие", - указано в сообщении.

Правоохранители в ожидании скорой оказали злоумышленнику первую медицинскую помощь.

На место происшествия с целью установить все обстоятельства инцидента выехала следственно-оперативная группа. Патрульная полиция Киева начала служебное расследование.

При этом о раненых или убитых в результате стрельбы не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Оболонском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров 25-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись.