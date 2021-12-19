В Ужгороде сгорели два авто местного журналиста, полиция подозревает поджог

14:55 06 Декабрь Киев, Украина





В последствии информацию о происшествии подтвердила пресс-служба Нацполиции.



Ужгороде в воскресенье, 5 декабря, сгорели два авто, принадлежащие журналисту, основателю и редактору местного информагентства ЗИДО Павлу Белецкому.В последствии информацию о происшествии подтвердила пресс-служба Нацполиции.

Автомобиль Subaru Forester сгорел полностью, стоявший рядом Volkswagen Beetle – частично.

По предположению медийника, произошедший инцидент – это не поджог , а причины связаны с его профессиональной деятельностью. В частности, Белецкий является автором публикаций по теме закарпатского золоторудника и сделок на таможенное.



По факту пожара Нацполиция Закарпатья открыла уголовное производство, подозревают поджиг.



Закарпатская областная организация Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на собственной странице в фейсбуке обнародовала

обращение в полицию с требованием расследовать инцидент, который Белецкий считает местью за позицию и ряд обличительных публикаций.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко обнародовал в фейсбуке заявление, в котором осудил преступление, назвав его "актом устрашения закарпатских журналистов".