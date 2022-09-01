В Уманском районе ПВО сбила ракету и возник пожар

14:12 08 августа Киев, Украина

В Уманском районе ПВО сбила российскую ракету.

Два человека получили ранения в результате падения обломков на объект гражданской инфраструктуры.



Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Два человека получили ранения, они оперативно госпитализированы"- Игорь Табурец.



Руководитель ОВА в очередной раз отметил необходимость реагирования на воздушные тревоги.



Спасатели сообщают, что к ликвидации пожара, вызванного падением обломков ракеты, на общей площади 70 квадратных метров привлечено 10 человек и 2 единицы техники.