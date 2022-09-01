В Уманском районе ПВО сбила ракету и возник пожар

В Уманском районе ПВО сбила российскую ракету.
Два человека получили ранения в результате падения обломков на объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.
Руководитель ОВА в очередной раз отметил необходимость реагирования на воздушные тревоги.
Спасатели сообщают, что к ликвидации пожара, вызванного падением обломков ракеты, на общей площади 70 квадратных метров привлечено 10 человек и 2 единицы техники.
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