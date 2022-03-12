В Украину ввозили брендовую одежду под видом гуманитарки

15:24 16 июня Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему ввоза брендовой одежды под видом гуманитарной помощи, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

Об этом в среду, 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



По данным следствия, для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине - благотворительных организаций-получателей.

"В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи - брендовая одежда, лекарственные средства и т.п., и загружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен таможенных платежей.



Правоохранители провели девять одновременных обысков на территории Ровенской области в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства.



Изъято более 10 тонн товаров, которые не растаможены в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.