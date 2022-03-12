В Украину ввозили брендовую одежду под видом гуманитарки

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему ввоза брендовой одежды под видом гуманитарной помощи, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.
Об этом в среду, 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине - благотворительных организаций-получателей.
По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен таможенных платежей.
Правоохранители провели девять одновременных обысков на территории Ровенской области в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства.
Изъято более 10 тонн товаров, которые не растаможены в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.
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