В украинском воздушном пространстве фиксируют самолеты НАТО

Военные самолеты США, Великобритании и Канады с 19 по 21 апреля получали разрешение на посадку в аэропортах Киева и Львова.
Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авианаблюдателей.
Кроме того, согласно информации, полученной по сигналам бортовых транспондеров, в эти дни из США во Львов прилетел самолет компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.
Отмечается, что в период со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили, по крайне мере, шесть рейсов в Украину.
Отмечается, что в период со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили, по крайне мере, шесть рейсов в Украину.
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