В украинском воздушном пространстве фиксируют самолеты НАТО

08:51 22 Апрель Киев, Украина

Военные самолеты США, Великобритании и Канады с 19 по 21 апреля получали разрешение на посадку в аэропортах Киева и Львова.

Об этом в ночь на четверг, 22 апреля, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авианаблюдателей.

"В Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования вооруженных сил США, совершил полет военно-транспортный самолет C-130J Hercules, а из Великобритании - Bae 146-200. Еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелета совершил посадку во Львове", - указано в сообщении.

Кроме того, согласно информации, полученной по сигналам бортовых транспондеров, в эти дни из США во Львов прилетел самолет компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.



Отмечается, что в период со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили, по крайне мере, шесть рейсов в Украину.