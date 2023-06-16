В украинской разведке прокомментировали взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму
12:44 18 мая Киев, Украина
Оккупационные силы, присутствующие в Крыму
, использовали железную дорогу, где сегодня произошел взрыв
, для перевозки оружия.
Об этом заявил Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи (не только зерно, - ред.), но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти рельсы не выдержали, "устали" и теперь некоторое время не функционируют", - рассказал Юсов.
По его словам, подобные инциденты могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет освобожден.
"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину. Пока там российские террористы - покоя там не будет", - отметил представитель ГУР.
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