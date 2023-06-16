В украинской разведке прокомментировали взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму

Об этом заявил Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи (не только зерно, - ред.), но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти рельсы не выдержали, "устали" и теперь некоторое время не функционируют", - рассказал Юсов.