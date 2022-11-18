В Украине заминировано 30% территории - ГСЧС

17:42 18 ноября Киев, Украина





Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук, сообщает пресс-служба ведомства. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) , по состоянию на середину ноября заминировано около 30% территории Украины.Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук, сообщает пресс-служба ведомства.

"Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом", - отметил чиновник.

По его словам, в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию здесь подлежит более 8 тысяч квадратных километров, из них около 7 тысяч – это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч – Николаевская.

"На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых - запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам. Функционируют пожарно-спасательные подразделения, на базе которых создаются гуманитарные хабы, откуда раздается прибывающая на Херсонщину помощь", — сообщил Сергей Крук.

Руководитель ГСЧС добавил, что в Херсонскую и Николаевскую направлено значительное количество специалистов Службы из западных регионов Украины. Среди них — инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.