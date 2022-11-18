В Украине заминировано 30% территории - ГСЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на середину ноября заминировано около 30% территории Украины.
Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук, сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию здесь подлежит более 8 тысяч квадратных километров, из них около 7 тысяч – это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч – Николаевская.
Руководитель ГСЧС добавил, что в Херсонскую и Николаевскую направлено значительное количество специалистов Службы из западных регионов Украины. Среди них — инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.
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