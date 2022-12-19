В Украине задержали гражданина Турции за попытку вывоза янтаря из страны

17:05 19 декабря Киев, Украина



Пограничники задержали гражданина Турции за попытку вывезти из Украины 20 килограммов янтаря.



Пограничники задержали водителя автобуса, который пытался перевезти через границу почти 20 кг янтаря.

Партию "солнечных" камней обнаружили пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками в автобусе, следовавшим на выезд из Украины через паромный пункт пропуска Орловка.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Необработанные камни весом около 20 кг водитель, гражданин Турции, спрятал в нише для инструмента.



По признакам преступления, предусмотренного ст. 240-1 УКУ Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря, охранники государственной границы направили сообщение в Национальную полицию. Янтарные камни изъяли до решения суда.





