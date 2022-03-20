В Украине за три выходных дня утонули 40 человек - ГСЧС

Пренебрежение правилами безопасности на воде, часто становится причиной трагедии. Так, за 3 выходных дня водная стихия унесла жизни 40 человек, из них - 6 детей.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 22 июня.
Так, 20 июня на Киевщине произошло трагическое событие. На Киевском водохранилище, вблизи села Лебедевка, Вышгородского района, во время купания утонули три члена одной семьи, из них – двое детей. Девочку 2017 рождения из воды подняли отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще двух человек – мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 рождения – продолжаются.
В тот же день на реке Каменка в селе Трилесы, Фастовского района Киевской области, в результате опрокидывания лодки семь человек оказались в воде. Шестеро из них выбрались на берег самостоятельно, а один человек – исчез. Впоследствии тело погибшей женщины 1965 года было поднято из воды и передано следственно-оперативной группе полиции.
А в Волынской области 21 июня на озере Свитязь местными жителями было изъято из воды тело девушки 2005 года рождения, которая утонула во время купания.
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