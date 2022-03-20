В Украине за три выходных дня утонули 40 человек - ГСЧС

11:36 22 июня Киев, Украина

Пренебрежение правилами безопасности на воде, часто становится причиной трагедии. Так, за 3 выходных дня водная стихия унесла жизни 40 человек, из них - 6 детей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 22 июня.

"В течение трех выходных дней на водных объектах Украины погибло 40 человек, из них – 6 детей! Еще 23 человека спасены. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", – отмечают спасатели.

Так, 20 июня на Киевщине произошло трагическое событие. На Киевском водохранилище, вблизи села Лебедевка, Вышгородского района, во время купания утонули три члена одной семьи, из них – двое детей. Девочку 2017 рождения из воды подняли отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще двух человек – мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 рождения – продолжаются.



В тот же день на реке Каменка в селе Трилесы, Фастовского района Киевской области, в результате опрокидывания лодки семь человек оказались в воде. Шестеро из них выбрались на берег самостоятельно, а один человек – исчез. Впоследствии тело погибшей женщины 1965 года было поднято из воды и передано следственно-оперативной группе полиции.



А в Волынской области 21 июня на озере Свитязь местными жителями было изъято из воды тело девушки 2005 года рождения, которая утонула во время купания.