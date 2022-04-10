В Украине за один день от обстрелов рашистских войск погибли семь детей

Никто не сможет сейчас назвать точное число погибших в Украине детей, ведь зверства оккупантов раскрываются после их ухода с захваченных земель. Но даже те данные, которые уже подтверждены, ужасают. За время войны в Украине от действий российских войск погибли 176 детей, 7 из них - за минувшие сутки, еще более 324 получили ранения. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Офис генпрокурора.
В частности, накануне в результате обстрела оккупационными войсками Точкой-У железнодорожного вокзала Краматорска погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".
Также под Гостомелем в Киевской области был обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.
В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.
Кроме того сообщается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.
Отметим, по данным омбудсмена, оккупанты вывезли из Украины уже более 121 тысячи детей и готовят законы для упрощения процедуры их усыновления.
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