В Украине за один день от обстрелов рашистских войск погибли семь детей

Никто не сможет сейчас назвать точное число погибших в Украине детей, ведь зверства оккупантов раскрываются после их ухода с захваченных земель. Но даже те данные, которые уже подтверждены, ужасают. За время войны в Украине от действий российских войск погибли 176 детей, 7 из них - за минувшие сутки, еще более 324 получили ранения. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Офис генпрокурора.

"По полученным ювенальным прокурорам данным больше всего пострадало детей в Донецкой - 102, Киевской - 91, Харьковской – 76, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областяхм", - сказано в сообщении.

В частности, накануне в результате обстрела оккупационными войсками Точкой-У железнодорожного вокзала Краматорска погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".

Также под Гостомелем в Киевской области был обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.



В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

Кроме того сообщается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Отметим, по данным омбудсмена, оккупанты вывезли из Украины уже более 121 тысячи детей и готовят законы для упрощения процедуры их усыновления.