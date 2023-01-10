В Украине за один день двое детей получили ранения из-за обстрелов рф

10:37 10 января Киев, Украина

По состоянию на утро 10 января официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 453, но возросло количество раненых — более 879 детей.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Так, 9 января в результате ракетных обстрелов врагом пгт Шевченково Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка. В тот же день из-за ракетных обстрелов оккупантами Очакова Николаевской области ранен 2-летний мальчик.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 65 и Днепропетровской - 40.



Однако эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3 126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.