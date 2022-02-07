В Украине вырос процент суицида среди подростков - Венедиктова

Ирина Венедиктова на форуме «Женщины против насилия и войны» рассказала о домашнем насилие на территории Украины. По словам генерального прокурора Украины в стране вырос процент случаев суицида среди подростков. На данный момент зафиксировано 90 случаев. Эти происшествия напрямую связаны с семейными проблемами.
По словам Венедиктовой, не может не беспокоить увеличение количества зарегистрированных уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей.
Кроме того, за последние два года выявлено 408 фактов распространения детской порнографии, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Венедиктова сообщила, что в 2020 году 5 тыс. 236 детей стали жертвами преступлений, в том числе 1,5 тыс. - тяжких и особо тяжких. Она добавила, что беспокойство вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, где потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений на них, изнасилований.
По ее словам, увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных преступлений, связанных с домашним насилием - с 188 в 2019 году до 199 в 2020 году, а в течение двух месяцев текущего года - уже 78 детей. Венедиктова призвала объединить усилия правоохранительных органов и общественных организаций для выявления и пресечения фактов жестокого обращения с жертвами домашнего насилия.
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