В Украине в результате непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях

Из-за сильных порывов ветра, дождя и гроз, произошла сработка систем автозащиты ЛЭП, в результате чего обесточены населенные пункты в 5 областях.

Без электроэнергии остался 41 населенный пункт в Черкасской, Кировоградской, Донецкой, Николаевской, Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба ГСЧС