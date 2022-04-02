В Украине в результате непогоды обесточен 41 населенный пункт в пяти областях

Из-за сильных порывов ветра, дождя и гроз, произошла сработка систем автозащиты ЛЭП, в результате чего обесточены населенные пункты в 5 областях.
Без электроэнергии остался 41 населенный пункт в Черкасской, Кировоградской, Донецкой, Николаевской, Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.
- Черкасская - 16
- Кировоградская - 8
- Донецкая - 7
- Николаевская - 7
- Днепропетровска – 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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