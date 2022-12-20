В Украине увеличилось количество пожаров

18:54 20 декабря Киев, Украина

За прошедшие сутки в Украине из-за пожаров погибли 15 человек, еще 10 пострадали.

Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает ГСЧС.

Всего 19 декабря произошел 191 пожар, из них 138 - в жилом секторе.

Отмечается, что в селе Городское Житомирской области при пожаре в частном жилом доме обнаружили погибших владельца и его сына.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.