В Украине увеличилось количество пожаров

За прошедшие сутки в Украине из-за пожаров погибли 15 человек, еще 10 пострадали.
Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает ГСЧС.
Всего 19 декабря произошел 191 пожар, из них 138 - в жилом секторе.
Отмечается, что в селе Городское Житомирской области при пожаре в частном жилом доме обнаружили погибших владельца и его сына.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает ГСЧС.
Всего 19 декабря произошел 191 пожар, из них 138 - в жилом секторе.
Отмечается, что в селе Городское Житомирской области при пожаре в частном жилом доме обнаружили погибших владельца и его сына.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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