В Украине увеличат штрафы за контрабанду смартфонов

16:46 06 августа Киев, Украина

Украинские парламентарии заняты разработкой законопроекта, который будет ограничивать ввоз контрабандных смартфонов на территорию страны.

Об этом сообщает Экономическая правда.



Отмечается, что над соответствующими изменениями в Уголовный кодекс с апреля 2021 года работают члены парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, а возглавляет этот процесс заместитель председателя комитета нардеп Слуга народа Александр Федиенко.



Предлагается ввести наказание за три новых вида преступлений.



За перемещение в Украину вне таможенного контроля смартфонов и другого оборудования с ИМЕИ-кодом будут наказывать штрафом в размере 34 тыс. грн или лишением свободы на срок до 3-х лет. В случае повтореного нарушения - до 6 лет.



За изменение на телефоне IMEI-кода тоже придется нести ответственность. Первый раз - штраф в 17 тыс. грн, повторное нарушение - лишение свободы до 2-х лет.



За продажу поддельного или украденного телефона сначала будут штрафовать на 8,5 тыс. грн, а при повторном нарушении - срок до 2-х лет.



Эти нормы могут заработать уже с 1 июля 2022 года.



Также планируются ввести принудительную регистрацию абонентов мобильных операторов и блокировать контрабандные смартфоны по IMEI-коду.