В Украине участились случаи суицида среди подростков

Статистика суицидов среди подростков в Украине неутешительная, только за 4 месяца 126 подростков свели счеты с жизнью, в то время как за весь прошлый год было 123 случая.
Такие данные обнародовала омбудсмен Людмила Денисова в Facebook в пятницу, 28 мая.
Людмила Денисова призвала профильные министерства и полицию принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев.
Людмила Денисова призвала профильные министерства и полицию принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев.
В частности, на днях во Львове из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.
Она призвала профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии