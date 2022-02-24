В Украине участились случаи суицида среди подростков

11:53 28 Май Киев, Украина

Статистика суицидов среди подростков в Украине неутешительная, только за 4 месяца 126 подростков свели счеты с жизнью, в то время как за весь прошлый год было 123 случая.





Людмила Денисова призвала профильные министерства и полицию принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев. Такие данные обнародовала омбудсмен Людмила Денисова в Facebook в пятницу, 28 мая.Людмила Денисова призвала профильные министерства и полицию принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев.

"Причины и обстоятельства попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, в каждом случае разные: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травли со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и т.п., – написала Денисова.

В частности, на днях во Львове из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.

"Мной направлен акт реагирования к Львовскому городскому голове с требованием относительно полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности оказания ему медицинской и психологической помощи", – сообщила Денисова.

Она призвала профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.