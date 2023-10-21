В Украине треть гуманитарной помощи не доходит до воинских частей

07:14 21 октября Киев, Украина

Совместная работа Гостаможслужбы и Минобороны помогла выявить вопиющее количество фактов разворовывания поступающей из-за рубежа гуманитарной помощи для украинских военных. Как сообщил пресс-центр Государственной таможенной службы Украины, с начала 2023 года из 9000 проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес военных, в более чем 3000 случаев не подтверждено ее поступление в воинские части.

"В течении девяти месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий проверено более 9000 фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено более 3000 случаев не подтверждения ее поступления в воинские части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие факты удалось выявить благодаря внедренному механизму совместного контроля над поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений.

В настоящее время таможенники направили в правоохранительные органы 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки преступления. Также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

В Таможенной службе напомнили, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предполагает наступление ответственности.

Ранее сообщалось, что во Львове исчезла гуманитарная помощь из США на 33,6 млн гривен. а также разоблачены супруги-киевляне, которые продавали полученные для ВСУ автомобили.