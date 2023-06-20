17:57 19 июня Киев, Украина

В первой половине 2023 года в Украине существенно выросло количество случаев рейдерства по сравнению с прошлым годом. В то же время показатели в отношении таких преступлений все еще меньше, чем в соответствующий период до полномасштабного вторжения России .



Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора Украины.

"За пять месяцев 2023 года в Украине заведено 147 уголовных производств по фактам рейдерских действий. Это уже на 12% больше, чем за полный прошлый год — в 2022-м насчитывалось 131. Вместе с тем, в этом году таких дел в 2,7 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года - тогда было зарегистрировано 398 производств", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, наибольшее количество производств в 2023 году - 87 - касаются подделки документов (ст. 205-1 УКУ). Почти такое же количество аналогичных дел было зарегистрировано в течение всего 2022 года. В то же время в период с января по май 2021 года правоохранители зафиксировали 305 таких производств — в 3,5 раза больше.



По фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в течение пяти месяцев 2023 правоохранители расследовали 43 дела — в полтора раза больше, чем за весь 2022 год, однако на 26% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 -го.



При этом меньше "рейдерских дел" в последние годы касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ).

"Да, за пять месяцев 2023 года их насчитывалось 17, в течение всего 2022 года - 15, а в январе-мае 2021 года - 35", - отмечают аналитики.

Опендатабот отмечает, что в этом году на судебное разбирательство попали только производства, открытые по фактам подделки документов (ст. 205-1 УКУ).