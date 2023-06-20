В первой половине 2023 года в Украине существенно выросло количество случаев рейдерства по сравнению с прошлым годом. В то же время показатели в отношении таких преступлений все еще меньше, чем в соответствующий период до полномасштабного вторжения России .
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора Украины.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора Украины.
По данным сервиса, наибольшее количество производств в 2023 году - 87 - касаются подделки документов (ст. 205-1 УКУ). Почти такое же количество аналогичных дел было зарегистрировано в течение всего 2022 года. В то же время в период с января по май 2021 года правоохранители зафиксировали 305 таких производств — в 3,5 раза больше.
По фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в течение пяти месяцев 2023 правоохранители расследовали 43 дела — в полтора раза больше, чем за весь 2022 год, однако на 26% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 -го.
При этом меньше "рейдерских дел" в последние годы касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ).
По фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в течение пяти месяцев 2023 правоохранители расследовали 43 дела — в полтора раза больше, чем за весь 2022 год, однако на 26% меньше, чем за первые пять месяцев 2021 -го.
При этом меньше "рейдерских дел" в последние годы касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ).
Опендатабот отмечает, что в этом году на судебное разбирательство попали только производства, открытые по фактам подделки документов (ст. 205-1 УКУ).
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